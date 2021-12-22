Міністр заявляє, що спільні дії усіх країн справлять значно сильніше враження на розробників сервісу, ніж якщо кожна країна буде намагатися діяти окремо. Що ж пропонує політик?
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Що відбувається довкола Telegram
Німецька влада вкрай негативно ставиться до того, що відправка запитів на видалення незаконних матеріалів у Дубай сильно затягує процес.
Марко Бушманн вважає, що месенджер зацікавлений в заробітку від реклами, тому не може відмовлятися від платоспроможного європейського ринку. На його думку, Telegram повинен призначити представника або офіційну контактну особу на території Німеччини. З ними могли б взаємодіяти німецькі відомства для отримання інформації про правопорушення.
Разом з тим він застеріг від "ілюзії", що порушення закону припиняться щойно Telegram підкориться загальним правилам.
Радикали шукатимуть нові шляхи та платформи,
— сказав міністр.
До речі, це не перший випадок подібних заяв з боку німецької влади. Раніше у грудні МВС Німеччини закликало посилити регулювання Telegram для боротьби з ненавистю. Таку заяву зробили після того, як Федеральне управління юстиції ФРН порушило дві справи щодо порушення закону Про поліпшення правозастосування в соцмережах, на які оператор месенджера жодним чином не відреагував.