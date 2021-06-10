Припинення виробництва фотоапаратів на території Японії є частиною плану реструктуризації компанії Nikon. Чистий збиток виробника у 2020 фінансовому році склав 314 мільйонів доларів.
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Що відомо
Інформація про остаточне перенесення виробництва фотоапаратів Nikon з префектури Міягі на північному сході країни опублікована на сторінках японської газети The Mainichi. Видання посилається на заяву керівництва компанії.
Компанія перенесе виробництво на великий завод у Таїланді.
Рівень якості нашої продукції може бути стабільним, навіть якщо вона виготовляється за кордоном,
– заявив представник компанії.
На внутрішньому ринку в останні місяці Nikon виробляє тільки модель D6, цифрову однооб'єктивну дзеркальну камеру. Вона вважається найкращою моделлю для професійних фотографів. Виробництво її відбувається на заводі Sendai Nikon, заснованому в 1971 році в місті Наторі.