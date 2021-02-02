Nike представила кросівки, які можна взути без допомоги рук

Компанія Nike представила модель кросівок GO FlyEase, які можна одягати без допомоги рук. Виробник запевняє, що таке взуття відмінно підійде людям з обмеженими фізичними можливостями.

Джерело: Gizmodo

Журналісти Gizmodo вважають, що дана модель може бути відповіддю на сандалі Crocs. Проте, на відміну від кроксів з додатковим ремінцем на щиколотці, у кросівок Nike є шарнірний механізм, який буквально розділяє взуття навпіл.

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Особливості кросівок GO FlyEase

Технологія Nike дозволяє створювати більший отвір для вільного ковзання ніг. Що важливо, з такою функцією модель GO FlyEase зовні залишається схожою на звичайні кросівки без шнурків. Кросівки також актуальні в момент пандемії коронавірусу, бо вони дозволяють мінімізувати контакт.

Кросівки GO FlyEase, відео:

На старті новинка буде доступна лише деяким покупцям з 15 лютого. У масовому продажі кросівки GO FlyEase з'являться в кінці 2021 року. Передбачається, що вони будуть коштувати близько 120 доларів.