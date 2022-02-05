У Нідерландах знайшли 2000-річну скляну посудину в ідеальному стані: фото знахідки

Археологи знайшли дивовижну реліквію – глибоку тарілку зі скла часів Стародавньої Римської імперії. Знахідка збереглася на диво добре – її можна легко сплутати з сучасними посудинами, які продаються в магазинах.

Більшість скляних пам’яток того часу не збереглося у цілісному вигляді, тому науковці здебільшого досліджують черепки. Та ця знахідка неабияк здивувала археологів – тарілка взагалі не має тріщин чи пошкоджень.

Читайте також Записки з минулого: археологи знайшли тисячі табличок, де описане життя давніх єгиптян

Посудина, яка датується приблизно 20 роком нашої ери, знайшли у Неймегені – найстарішому місті в Нідерландах.

Хіба римляни були в Нідерландах? На піку своєї могутності Римська імперія активно просувалася Європою, сягаючи Іспанії, Великої Британії та Німеччини. До Нідерландів також дійшла велич імперії - у Неймегені розташовувався військовий римський табір, який, імовірно, і залишив по собі скляну тарілку.

Знахідку виявили археолог Пепійн Ван де Гір та його команда. Вони знайшли чашу середніх розмірів без жодних сколів та тріщин. Науковці швидко визначили, що посудина – римська, і швидше за все, виготовлена в Німеччині чи Італії.

2000-річна посудина ідеально збереглася / Фото Берт Білен

Тарілка має ребристу текстуру та насичений синій колір.

Такий посуд готували, даючи розплавленому склу охолонути та затвердіти над формою. Візерунок смуг був намальований, коли скляна суміш була ще рідкою. Оксид металу викликає синій колір,

– розповів Ван де Гір.

Окрім чаші науковці виявили інші знахідки часів Римської імперії – колодязі, коштовності, предмети побуту та навіть поховання.