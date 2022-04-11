Нічого нового: російські продавці техніки скуповують старі смартфони для їх перепродажу
Російські продавці електроніки на тлі кризи змушені вдаватися до викупу та перепродажу уживаних смартфонів. Це вже організували такі великі російські мережі, як "Связной" та "Сітілінк".
Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ, низка ритейлерів вже запровадила спеціальні проєкти у рамках яких відбувається викуп у користувачів уживаних смартфонів з подальшим їх перепродажем.
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Для Росії це практика не нова, там і без кризи чималою популярністю користувалися програми trade-in. Однак цього разу це вимушений крок, адже не багато виробників смартфонів можуть поставляти свою техніку в країну, яка розгорнула повномасштабну війну в Україні.
Як у Росії продаватимуть уживані смартфони
Від моделі trade-in нова схема відрізнятиметься ще й тим, що клієнт отримуватиме повну оплату за користований смартфон, а не знижку на новий пристрій, як це було раніше.
Передбачається, що після викупу вживана техніка проходитиме технічну перевірку та ремонт за потреби, а далі її повторно перепродуватимуть. У перший місяць роботи сервісу лише одна з мереж викуповувала у середньому 250 пристроїв на день.
Варто зазначити, що нещодавно російські рітейлери зіткнулися з проблемою при закупівлі техніки. За звичних умов вони замовляли партію пристроїв із відстроченням платежу, тепер же багато партнерів вимагають передоплату або дають мінімальну відстрочку.