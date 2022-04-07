Черговий скандал здійнявся, коли росіяни виявили, що посилання на сайт Міноборони не видається в пошуку. Роскомнагляд поспішив заявити, що в Google спеціально прибрали його, і зажадав негайно зняти обмеження. Проте виявилось, ніяких обмежень і не було.

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Що відбувається з російськими сайтами

Пізніше з'ясувалось, що зник не лише сайт Міноборони. Крім нього система не видає ресурси:

МВС Росії.

Мін'юсту.

Мінцифри.

Мерії Москви.

Держзакупівель.

В Google взялися коментувати. Так, за словами компанії, доступ до цих сайтів не блокується.

Ми не робили ніяких дій стосовно цих вебсторінок і розбираємося в ситуації. [...] Схоже, вебсторінка блокує наші системи та не дозволяє їм виявити її. Тому при певних пошукових запитах сайт не відображається в результатах пошуку,

– заявили в компанії.

Таким чином розробники натякнули, що російська сторона сама винна, що "сховала" сайти від індексації пошуковою системою Google. Чи зроблено це випадково, чи спеціально, щоб потім "наїхати" на Google, незрозуміло.