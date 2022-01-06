Нічого не вийшло: Starlink поверне гроші за попередні замовлення в Індії

Уряд Індії змусив компанію мільярдера Ілона Маска Starlink повернути гроші клієнтам за попередні замовлення послуги підключення до супутникового інтернету та обладнання. Усе через те, що компанія не отримала потрібних ліцензій для діяльності в країні.

Компанія Ілона Маска серйозно зацікавилася ринком Індії і з 1 листопада 2021 року зареєструвала діяльність в країні. Starlink запустила рекламну кампанію та почала прийом попередніх заявок на підключення, але на цьому етапі влада Індії втрутилася.

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Чому уряд Індії проти Starlink

Головна причина – відсутність ліцензій на діяльність в країні у ролі провайдера. Саме це й викликало незадоволення місцевого уряду, який неодноразово рекомендував компанії Маска спершу отримати усі необхідні дозвільні документи, перш ніж приймати попередні замовлення.

Тепер же уряд вимагає повністю повернути передоплату за попередні замовлення усім клієнтам компанії в країні.

Реакція Starlink

У компанії одразу ж відреагували на вимогу уряду країни та розіслали клієнтам електронні листи з інформацією, що ті можуть оформити повернення грошей за попереднє замовлення у будь-який зручний для них час. Водночас Starlink у тих же листах зазначила, що досі не має точних термінів отримання ліцензії на діяльність в країні.

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Після висунення вимог уряду до Starlink, глава її підрозділу в Індії Санджай Бхаргава подав у відставку. Водночас на у своєму профілі в Linkedin він зазначив, що зробив це з особистих причин.

Компанія Ілона Маска покладає чималі надії на індійський ринок та до кінця 2022 року розраховує продати там 200 000 комплектів супутникового обладнання, що не так вже й багато для країни з кількістю в 800 мільйонів абонентів широкосмугових мереж.

В ході рекламної кампанії Starlink навіть планували залучити кількох популярних зірок кіно, аби збільшити охоплення, однак зараз компанії все ж слід зосередитися на отриманні усіх потрібних документів та оформленні статусу провайдера.

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