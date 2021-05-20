Космічні фотографії: нічна сторона Землі

18:04

Міжнародна космічна станція зустрічає 16 сходів та заходів Сонця щодоби. Астронавти на борту МКС фотографують не лише освітлену Сонцем сторону планети, а й нічну. На таких фотографіях панують зорі та нічні вогні міст.