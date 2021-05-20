Космічні фотографії: нічна сторона Землі

20 травня 2021 , 18:04
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Джерело:

24 канал

Міжнародна космічна станція зустрічає 16 сходів та заходів Сонця щодоби. Астронавти на борту МКС фотографують не лише освітлену Сонцем сторону планети, а й нічну. На таких фотографіях панують зорі та нічні вогні міст.

Коли МКС потрапляє в тінь Землі, то нарешті можна сфотографувати зорі. На освітленій Сонцем стороні Землі їх не видно, адже світло відзеркалюється від поверхні планети та потрапляє в об'єктив.

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Над Індійським океаном / Фото NASA


Полярне сяйво під зорями / Фото NASA


Зорі та власне світіння атмосфери / Фото NASA


Вантажний корабель Dragon та Магелланові хмари / Фото NASA


Вантажний корабель ATV-5 та сузір'я Скорпіона / Фото NASA


Вантажний корабель Cygnus та Італія з висоти 400 кілометрів / Фото NASA

Автор: Вячеслав Журба