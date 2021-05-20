Коли МКС потрапляє в тінь Землі, то нарешті можна сфотографувати зорі. На освітленій Сонцем стороні Землі їх не видно, адже світло відзеркалюється від поверхні планети та потрапляє в об'єктив.

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МКС
Над Індійським океаном / Фото NASA

ISS
Полярне сяйво під зорями / Фото NASA

ISS
Зорі та власне світіння атмосфери / Фото NASA

МКС
Вантажний корабель Dragon та Магелланові хмари / Фото NASA

МКС
Вантажний корабель ATV-5 та сузір'я Скорпіона / Фото NASA

МКС
Вантажний корабель Cygnus та Італія з висоти 400 кілометрів / Фото NASA