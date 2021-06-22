Вчені підтвердили наявність на Венері незвичайної тектоніки плит завдяки архівним даним

Земля і Венера утворилися майже одночасно, вони перебувають на близьких відстанях від Сонця і мають схожі розміри. Проте одна планета сьогодні виявилася зеленою та повною життя, а інша перетворилася в одне з найбільш негостинних місць у всій Сонячній системі. Причина цієї різниці до кінця не відома, але вона може бути пов'язаною з відмінностями у будові й динаміці надр Венери і Землі.

Літосфера Землі складається з великих плит, які плавають на поверхні розплавленої мантії, яка, змішуючись, постійно і активно їх переміщує, "нарощує" нові океанічні плити і зіштовхує континенти. Чи існує така ж тектоніка плит на Венері, досі точно не ясно.

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Дослідження Венери

Деякі дані вказують, що кора сусідньої планети занадто товста й масивна, щоб у ній могла відбуватися така активність. Однак багато вчених вважають, що тектоніка на Венері існує, хоча і в більш ослабленому вигляді.

Її літосферні плити тісніше пов'язані один з одним і переміщаються набагато слабкіше, ніж на Землі. Проте рух існує – і його вдалося продемонструвати за допомогою архівних даних, зібраних ще на початку 1990-х космічним апаратом NASA Magellan.

Якою є тектоніка Венери

У радарних даних планетолог з Університету штату Північна Кароліна Пол Бірн і його колеги розглянули великі плити літосфери на поверхні венеріанських низин. Їх структура вказує на взаємодії між поверхнею і надрами, "невідомі ніде в Сонячній системі, за винятком континентальних плит на Землі", відзначають автори у статті, опублікованій в журналі PNAS.

Схоже на те, що течії венеріанської мантії викликають зміщення літосферних плит у горизонтальній площині. тож тектоніка Венери нагадує рух брил льоду на весняній водоймі. Це показує, що сусідня планета сьогодні залишається геологічно активною, а її тектоніка дійсно "проміжний варіант" між високою активністю Землі і повністю нерухомими світами, такими як Марс, кора якого є цілісною застиглою оболонкою.