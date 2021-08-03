Наразі відкриті лише попередні замовлення. Отримати свої пристрої покупці зможуть наступного року.

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Чим цікава консоль Playdate

Попит на ігровий ґаджет компанії Panic виявився настільки великим, що виробнику довелося коригувати свої плани по випуску консолі.



Консоль Playdate від компанії Panic / Фото Panic

Playdate отримала дуже мінімалістичний і компактний дизайн – вона легко поміщається у руці.

Однією з її головних особливостей є спосіб введення у вигляді рукоятки, яку необхідно крутити.

Консоль оснащена невеликим монохромним дисплеєм.

У ній відсутній слот для карт microSD.



Консоль Playdate від компанії Panic / Фото Panic

Через таку велику кількість замовлень, компанія зіткнулася з проблемами. Вийшла з ладу система обробки міжнародних замовлень і відстеження запасів. Система показувала неправильні дані помилково помічаючи їх, як продані, що не дозволяло потенційним покупцям придбати консоль.

Ціна

Виробник оцінив Playdate у 180 доларів. З покупкою користувачі безкоштовно отримають отримають 24 гри – по дві на тиждень.

Ігрова консоль Playdate від компанії Panic: відео