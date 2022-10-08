Система ZTF J1813+4251 розташована на відстані 3000 світлових років від Землі, і належить до класу катаклізмічних змінних. Так називають пару, в якій одна із зірок є білим карликом і поглинає свого компаньйона.

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Що відомо про незвичну пару зірок

Вік зірок у цій системі становить 8 мільярдів років, а період їхнього обертання дорівнює 51 хвилині – це мінімальне з відомих значень для такої пари. Зараз відстань між ними значно скоротилася і стала меншою за дистанцію від Землі до Місяця.

Вчені стверджують, що велика зірка має температуру, яку можна порівняти з сонячною, а її розміри можна порівняти з габаритами Юпітера. Білий карлик значно менший – він лише в 1,5 раза більший за Землю, але водночас має дуже щільне ядро, маса якого становить 56 % від маси нашого Сонця.

Зоряний канібалізм

Мала зоря поглинає водень із верхніх шарів свого компаньйона, залишаючи його в результаті з незвично підвищеним вмістом гелію. Під впливом гравітаційних сил велика зірка також набуває витягнутої краплеподібної форми, що також пояснює змінний рівень яскравості подвійної системи.

Через ці процеси під час поглинання водню система може виробляти "величезні змінні спалахи світла" – раніше їх пов'язували з невідомим катаклізмом (звідси і назва пари), але зараз в астрономів чіткіше уявлення про процеси, що відбуваються.