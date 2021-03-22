Вражаюче фото незвичайної спіральної галактики в сузір'ї Пегаса

На сайті космічного телескопа Hubble опублікували чудове зображення спіральної галактики під назвою NGC 7678. Космічний об'єкт розташований у сузір'ї Пегаса на відстані приблизно 164 мільйонів світлових років від Землі.

Цікава інформація про галактику NGC 7678

Галактика була відкрита ще у 1784 році відомим британським астрономом німецького походження Вільямом Гершелем.

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За розмірами NGC 7678 можна порівняти з нашим Чумацьким шляхом: ця галактика, за оцінками, має розміри близько 115 000 світлових років. На представленому знімку чудово видно характерну структура об'єктів даного типу.



Галактика NGC 7678 / Фото NASA Hubble

Варто зазначити, що NGC 7678 входить до так званого Атласу пекулярних галактик – каталог пекулярних галактик, створений американським астрономом Гелтоном Арпом. У цьому переліку галактика значиться під назвою Arp 28, а її особливістю вважається наявність "одного важкого рукава".

Загалом до Атласу пекулярних галактик включено 338 об'єкти. Така ж особливість, як у Arp 28, виділяється ще у шести структур з названого каталогу.