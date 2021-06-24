Недавні дослідження показали, що додавання невеликої кількості графену може підвищити стійкість бетону до води і тріщин. Саме тріщини є однією з головних причин руйнування бетонних споруд. А якщо у них потрапляє вода, процес пришвидшується. Лід та сніг щороку перетворюють дороги на ями, фундаменти будинків тріскаються і руйнуються. На додаток до тонн відходів, що утворюються внаслідок розбиття шматочків бетону, кожен кілометр дороги потребує значних коштів кожного року, щоб утримувати їх у доброму стані.

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Перспективи нового бетону

При всіх незаперечних перевагах бетону одна з головних його проблем – вплив на екологію. На частку всіх світових виробників бетону припадає до 8 відсотків глобальних обсягів викидів СО 2 . Один зі способів, яким дослідники намагаються зменшити цей вплив – поліпшення властивостей бетону, щоб він прослужив довше, знизивши потребу у виробництві нових партій матеріалу.

Щоб протистояти цій проблемі, дослідниця Анже-Тереза ​​Аконо розробила варіант зміцнення бетону, який дозволяє зробити його більш стійким до води. Щоб отримати необхідний результат, вона використовувала вуглецеві нанотрубки, нановолокна і нанопластини, ефективність яких була підтверджена за допомогою тестів.

Основний підсумок експериментів такий: цемент з графеновою добавкою робить бетон більш стійким до механічних руйнувань за рахунок зниження його пористості, що зменшує проникнення води всередину на цілих 78 відсотків.