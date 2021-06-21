Часто у мережі можна зустріти таку фразу: "чайна ложка речовини з нейтронної зорі буде мати масу, як Земля". Та нейтронна зоря не така важка, як може здатися. Наприклад, існують нейтронні зорі з масою 1,4 маси Сонця. Тут вся справа у гравітації.

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Пульсар Вітрил / Фото Wikipedia

Секрет нейтронних зірок

Маючи масу 1,4 від маси Сонця, нейтронна зоря буде мати діаметр всього 10 кілометрів. Тобто, щільність речовини об'єкта неймовірно велика. Саме тому й "чайна ложка речовини з нейтронної зорі буде мати масу, як Земля".

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Зоря утримується балансом між гравітацією, яка намагається стиснути її, й тиском, створюваним процесами ядерного синтезу в її ядрі, який протидіє гравітації. Коли запас палива вичерпаний, сила тяжіння бере верх, і зоря колапсує.

Якщо зоря має масу від 8 до 20 мас Сонця, то цей колапс стискає ядро ​​зірки до надзвичайно високої щільності. В той час, як зовнішні шари зорі розлітаються в результаті колосального вибуху "наднової", ядро залишається у вигляді надщільної нейтронної зорі.

Якщо первісна зірка має масу від 20 мас Сонця, то ядро колапсує в чорну діру.