Інженерам вдалося вживити електронний чип у мозок козла, не відкриваючи його череп. Для цього вони скористалися ендоваскулярним пристроєм, який був введений через вену і після переміщення в потрібну область моторної кори почав точно зчитувати сигнали головного мозку тварини.

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За словами розробників, новий підхід набагато безпечніший за операції на відкритому мозку, які несуть ризики інфікування та пошкодження тканин. Найбільшою перевагою цієї техніки є відсутність інвазивної операції на відкритому мозку для отримання електричних сигналів. Крім того, як стверджують вчені, вся операція може бути завершена менш ніж за дві години.

Цей підхід – абсолютно новий спосіб захоплення електричних сигналів мозку. Це рішення може стати проривною технологією,

– заявив професор Дуань Фенг, який очолює проєкт.

Він також зазначив, що цей експеримент був першим у своєму роді для наукової спільноти Китаю.

Як пройшла операція

У ході дослідження Фенг та його колеги ввели у вену стент та провели його по судинах до області моторної кори головного мозку тварини. Через стент у потрібне місце було доставлено сам чіп. Коли датчик зайняв потрібну позицію, він підключив електроди до стінок судин і почав реєструвати сильні та чіткі електричні сигнали від мозку козла. Процедуру проводили за допомогою високоточного робота. Зібрані дані передавалися на комп'ютер дистанційно.



Вчені вживили козлу чип неінвазивно / Фото Nankai University

За словами керівника проєкту, у порівнянні з описаною технологією традиційні імплантати – це руйнівні та далекі від практичного застосування системи. Застосовуючи замість них ендоваскулярні пристрої, вчені та лікарі зможуть гарантувати своїм пацієнтам безпеку операції та цілісність мозку, упевнений Фенг.

Розвиток нейроімплантів

Варто зазначити, що мозкові імпланти не є чимось новим та проривним. Сьогодні ці пристрої допомагають тисячам людей в усьому світі, які страждають на захворювання, що не можуть бути вилікувані іншими методами. Зокрема, мовиться про хворобу Паркінсона, параліч та інші захворювання мозку і нервової системи.

З розвитком технологій перспективні проєкти почали з'являтися все частіше — окрім фармацевтичних та біохімічних компаній, до роботи над нейроімплантами приєдналися великі ІТ-компанії.

Одна з компаній, про яку ви точно могли чути – це Neuralink, заснована Ілоном Маском. Компанія працює над бездротовими мікрочіпами, які працюють на базі ШІ. Особливістю Neuralink є те, що нейроімплант буде вживлятися в мозок людини за допомогою спеціального робота, який робить це самостійно, дуже точно і, як заявляє Маск, абсолютно безпечно.

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Хай там як, але інвазивна методика створює значні ризики зараження та руйнування тканин мозку, яка б автоматизована вона не була. Та ж Neuralink була змушена приспати вісім піддослідних мавп через свої невдалі експерименти. Проте значна частина випробувань у американської компанії пройшла успішно, тому вже наступного року Neuralink планує перейти на досліди за участю людей.