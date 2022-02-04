Алгоритм також здатен показати ідеальний зв'язок між антитілами, що атакують вірус. Тим самим він підкаже найкращий шлях для створення ефективних медичних препаратів.

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Що відомо

Антитіла – це невеликі білки, що виробляються імунною системою. Щоб нейтралізувати вірус, вони прикріплюються до певних його частин і нейтралізують.

Ця розробка з'явилася особливо вчасно, адже саме зараз вчені працюють над синтетичними антитілами, які могли б атакувати SARS-CoV-2.

За задумом, вони повинні зв'язуватися з шиповидними відростками вірусу, щоб запобігти його проникненню в клітину людини.

Однак щоб успішно розробити синтетичне антитіло, дослідники повинні точно розуміти, як воно буде прикріплюватися до вірусу: білки можуть склеюватися в мільйонах комбінацій, тому пошук правильного білкового комплексу вимагає багато часу.

Для спрощення цього процесу й знадобиться Equidock.

Модель машинного навчання зможе передбачати комплекс, що утворюється при з'єднанні двох білків.

Вона приймає тривимірні структури антитіл і перетворює їх у тривимірні графіки, які можуть оброблятися нейронною мережею.

Машинне навчання дуже добре фіксує взаємодії між різними білками, які хімікам або біологам важко записати експериментально. Деякі з цих взаємодій дуже складні, і люди не знайшли хороших способів їх фіксувати,

– каже Октавіан-Юген Ганеа, співробідник лабораторії комп'ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту

Equidock може передбачити кінцевий білковий комплекс всього за 1-5 секунд. Тоді як методи, які використовують зараз, забирають від 10 хвилин до години й більше.