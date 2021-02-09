Дослідники навчили нейромережу генерувати фальшиве ДНК людини

Команда дослідників з Естонії розробила нейромережу, здатну генерувати штучну ДНК. Створені комп'ютером геноми у майбутньому можуть використовуватися для досліджень замість справжніх.

Автори дослідження зазначають, що нейромережі в останнє десятиліття навчилися генерувати зображення, які практично неможливо відрізнити від справжніх. Цей принцип взяли за основу естонські вчені.

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У своїй роботі ми застосовуємо аналогічну концепцію до генетичних даних, аналізуючи їх структуру і на її основі створюючи високоякісні реалістичні геноми,

– розповіли автори дослідження.

Як працює нейромережа та що вона робить

Нейромережа створює фрагменти людських геномів, які не належать реальним людям, але відповідають характеристикам справжньої ДНК. Це дає змогу дослідникам не турбуватися про етичну сторону питання.

Вчені зазначають, що існуючі геномні бази даних є безцінним ресурсом для медичних досліджень, але вони або недоступні для громадськості, або захищені довгими й виснажливими процедурами подачі заявок через етичні міркування.

Це створює бар'єр для дослідників. Геноми, згенеровані машиною, або, як ми їх називаємо, штучні геноми, можуть допомогти нам подолати обмеження в рамках етичних норм,

– пояснив Бурак Ельм, перший автор дослідження і співробітник Тартуського університету.

Відповідно до чинної дослідницької парадигми, вчені повинні гарантувати конфіденційність людей, яким належить використовувана у дослідженнях ДНК. Установи не мають права обмінюватися базами даних ДНК, через що матеріалу для досліджень часто не вистачає. Синтетичні геноми повинні допомогти у вирішенні цих проблем.

Команда Тартуського університету провела кілька аналізів, щоб оцінити якість згенерованих геномів у порівнянні з реальними.

Вчені також проаналізували близькість штучних геномів до реальних геномів, щоб перевірити, чи зберігається конфіденційність вихідних зразків. Автори статті відзначають, що штучні реалістичні геноми зможуть в майбутньому замінити реальні, що дозволить значно прискорити дослідження ДНК, особливо для недостатньо представлених популяцій.