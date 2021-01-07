OpenAI розробила дві нові нейромережі. Одна з них, яка називається DALL-E, створює зображення, фотографії та рендери на основі лише опису. А друга, CLIP, визначає об'єкти і класифікує їх.

Зображення, пропоновані DALL-E, генеруються нейромережею самостійно. Для цього використовується той же підхід, що і для GPT-3, іншої розробки тієї ж компанії. В даному випадку застосовується пара текст-зображення, представлені як послідовність "токенів" з певного алфавіту, розповідається на офіційному сайті компанії OpenAI.

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Деталі

Нейромережа може створювати зображення одягу, інтер'єру, меблів, їжі, тварин. Наприклад, вона може створити картинки за запитом "дайкон в балетній пачці, що вигулює собаку" або "крісло у формі авокадо".



Результат запиту "крісло у формі авокадо" / Скріншот сайту OpenAI

DALL-E розуміє складні абстрактні комбінації, може змінювати стиль зображень, а також здатна створювати реалістичні фото і неіснуючі об'єкти.

Нейромережа здатна не тільки генерувати зображення, але і добудовувати будь-яку прямокутну область існуючого зображення.



Нейромережа доповнює картинку / Скріншот сайту OpenAI

Інша розробка компанії, нейромережа CLIP, здатна розпізнавати, що показано на зображенні по всьому опису, а не по тегу з одного слова. Видання Tech Crunch відзначило, що це цікава і потужна технологія, яка незабаром переросте в щось ще більш цікаве.