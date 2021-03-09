Фінські вчені навчили нейронну мережу розпізнавати дані електроенцефалограми і створювати на її основі зображення обличчя, яке відповідає індивідуальним естетичним перевагам окремої людини. Точність, з якою вона передбачала естетичні смаки учасників, була вище вісімдесяти відсотків.

Вчені довгий час намагаються зрозуміти критерії, на основі яких ми приймаємо рішення про те, чи подобається нам зовнішність іншої людини. Психологи змогли виділити певні закономірності, але створити зображення, яке було би привабливим індивідуально для окремої людини досі не вдавалося. Розв'язати це питання взялися Мішель Спейп з Гельсінського університету і його колеги, які спочатку за допомогою набору з 30000 зображень осіб знаменитостей навчили нейромережу генерувати штучні портрети. Після чого 240 з них – 120 чоловічих і 120 жіночих – показали 30 студентам і співробітникам університету.

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Як працює нейромережа

Дослідники просили учасників оцінити привабливість чи непривабливість продемонстрованих зображень людей, а в цей час реєстрували їхні мозкові реакції за допомогою електроенцефалограми. Вчені використали так званий метод потенціалу, пов'язаного з подією, який дозволяє виміряти відгук мозку на певне відчуття чи явище. Отримані дані передали нейромережі, щоб вона вчилася створювати індивідуально привабливі зображення для кожного учасника.

Через два місяці учасники повернулися для оцінки результату. Дослідники продемонстрували їм два ряди зображень, у кожному з яких помістили по 12 картинок. Створені за індивідуальними уподобаннями обличчя перемішали з іншими непривабливими та нейтральними. Респондентів попросили оцінювати їх за шкалою від 1 (дуже непривабливе) до 5 (дуже привабливе).

Результати

86,7 відсотка зображень, які нейромережа створювала як привабливі, учасники назвали привабливими.

20 відсотків картинок, спеціально згенерованих як потенційно непривабливі, учасними все одно порахували привабливими.

Це означає, що нейромережа створила лише 20 відсотків хибно-негативних образів. Також вищі рейтинги привабливості отримали зображення, які нейромережа створила як привабливі в порівнянні з нейтральними та непривабливими. Це означає, що нейромережа змогла знайти таку структуру даних, яка дозволяє розділяти реакції мозку на привабливі та непривабливі обличчя, і робить вона це з досить високою точністю.

Коли експеримент завершився, учасників розпитали про їхні враження від отриманих результатів. Ті залишилися задоволеними. Деякі навіть оцінили згенеровані зображення як "ідеальну красу". Інші ж відзначали схожість зі своїми партнерами й просили копію картинки для себе.