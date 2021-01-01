Пандемія, криза, військові конфлікти, масштабні пожежі - все це зробило 2020 рік одним із найскладніших за останні 2 десятиліття. Дослідниця Джанель Шейн запропонувала просунутому алгоритму GPT-3 скласти альтернативний прогноз подій на 2020 рік.

Результат вийшов доволі непередбачуваним. Ми можемо підбадьорювати себе одним – могло бути значно гірше в абсурдніше, свідчить сценарій GPT-3.

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Прибульці

Ну, можна сказати, класичний прогноз. Штучний інтелект теж припустив, що у 2020 році ми могли пережити вторгнення інопланетян. Вони могли вторгнутись у Сонячну систему та бути озброєними лазерами.

Дивні тварини

При цьому на Соломоновим островам могли з'явитися триметрові пінгвіни. Також нейромережа вигадала, що російські мисливці могли видати ведмедям смертоносні рогатки (хто зна що саме мав на увазі ШІ).

Апокаліпсис

Якщо ці прогнози для вас недостатньо моторошні і абсурдні, то зверніть увагу на цей. Алгоритм каже, що тьма з надр Землі могла вибратися на поверхню, а під льодовиками Антарктиди могли помітити “інопланетні поселення мурах”.

Ще один альтернативний сценарій – заява NASA про те, що Земля перестала обертатися. Так що коронавірус, це те так вже й погано.