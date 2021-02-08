Брати Люм'єр в першу чергу відомі завдяки фільму "Прибуття поїзда", однак вони відзняли чимало інших короткометражок. Зокрема, Луї Люм'єру першим зняв відео з котиком, що такі популярні сьогодні.

Відео датується 1899 роком тож йому вже цілих 122 роки. Оригінальна короткометражка Люм'єра була чорно-білою, однак за допомогою нейромережі її пофарбували, підняли роздільну здатність і згенерували додаткові кадри, щоб відео виглядало плавнішим.

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Відреставроване відео з кішкою Люм'єрів:

Nothing has changed - everything has changed. The world's first cat clip ever from 1899. "Little girl and cat" by the well known French Lumiere brothers. Colorized and speed adjusted.pic.twitter.com/wk5BsTmiHL — ArtNouveauDeco (@NouveauDeco) February 1, 2021

Варто додати, що кольори не можна вважати історично достовірними. Модель вибирає їх, орієнтуючись на дані, отримані під час аналізу інших роликів та фотографій; наприклад, цілком можливо, що кішка була не чорною, а темно-рудою. Так чи інакше, котячі повадки на відео передані точно.

Відео Луї Люм'єра виглядало до обробки і відновлення: