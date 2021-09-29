Нейромережа назвала підробкою одну з картин Рубенса ціною в мільйони доларів

У лондонській Національній галереї виставлена картина "Самсон і Даліла", яку, як вважалося, написав Пітер Пауль Рубенс. Швейцарські експерти з компанії Art Recognition за допомогою нейромережі вирішили перевірити її справжність. Результат їх вразив.

У 1980 році цю картину купили для Національної галереї за 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Вона була гордістю і родзинкою колекції.

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Підробка

Алгоритм порівняв малюнок зі 148 іншими роботами нідерландського художника. Технологія може вловлювати найдрібніші деталі, в тому числі мазки кисті, унікальні для кожного живописця.

За словами дослідниці Каріни Повічі, вона була "просто шокована" результатом: "кожен фрагмент, кожен квадрат визначався як фальшивий з імовірністю в понад 90 відсотків".

У минулому фахівці вже висували припущення, що це полотно може бути підробкою. Тепер же вони отримали залізні докази:

Як пише джерело, дослідники повторили всю процедуру ще раз, проте результат виявився тим самим: з імовірністю в 91 відсоток картина є підробкою.

Задля перевірки нейромережа також відсканувала іншу картину Рубенса – "Вид на Хет Стін рано вранці".

Згідно з результатами це полотно з імовірністю 98,76 відсотка написав сам художник.

Представник Національної галереї заявив, що музей чекатиме повної публікації результатів дослідження, щоб повною мірою оцінити всі докази. На їх основі вже прийматимуть рішення про подальші дії.