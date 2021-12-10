Нейромережа написала промову для Михайла Федорова: де її слухати

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму каналі в Telegram про експеримент, в рамках якого штучний інтелект створив для нього промову. Виголосить її він уже сьогодні, 10 грудня.

Команда міністра скористалась розробкою українського стартапу Postello. Їхній штучний інтелект створює цілу промову всього на основі кількох ключових фраз.

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Як це працює

Користувач повинен задати основний напрямок промови , а все інше зробить нейромережа.

, а все інше зробить нейромережа. Наразі вона працює не ідеально і потребує деяких подальших корегувань тексту.

Крім того, розробка поки не підтримує українську мову.

ШІ-промову Федоров виголосить сьогодні, 10 грудня, на пітчингу Українського фонду стартапів, який почнеться о 14:00.

Зміст промови поки невідомий.

Текст публікації Михайла Федорова:

"Сьогодні вперше штучний інтелект написав мені спіч.

Поекспериментувати з технологією запропонували хлопці з українського стартапу Postello.

У ідейного натхненника стартапу була компанія, яка спеціалізувалася на емейл-маркетингу на ринку США і Канади. Під час аналізу бізнес-процесів команда помітила, що витрачає занадто багато часу на створення ланцюжка персоналізованих емейл-листів. Спроби оптимізувати ресурси вилилися у створення Postello – сервісу, який за допомогою нейромережі генерує тексти для постів у соцмережі.

Особливість технології в тому, що хлопці натренували готову модель штучного інтелекту таким чином, щоб видавати осмислений результат. Клієнтами сервісу є малий і середній бізнес. Поки що в основному на ринку США. Але вже є користувачі в Канаді, Філіппінах, Індії, Австралії, Німеччині та Великобританії.

Далі – ще більше англомовних країн і нові мови для інших територій.

Як це працює:

Ви даєте сервісу основний меседж або ключові слова (ми робили це англійською).

Нейромережа розвиває вашу думку і буквально через кілька хвилин дає готовий текст. Теж англійською, але ми самостійно переклали її українською.

Звичайно, технологію потрібно ще допрацьовувати. Але я вірю, що у компанії є великі перспективи.

Команда Postello торік отримала грант від Українського фонду стартапів у розмірі 25 тисяч доларів на стадії pre-seed і виграла єдинорога у нас на Startup Club.

Який в результаті у мене вийшов спіч? Покажемо сьогодні на пітчингу Українського фонду стартапів. До речі, наймасовішому в історії України. Брати участь будуть аж 111 команд.

Початок о 14.00, можна дивитися онлайн.

Вірю в Україну як в майбутню країну стартапів"

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