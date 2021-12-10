Команда міністра скористалась розробкою українського стартапу Postello. Їхній штучний інтелект створює цілу промову всього на основі кількох ключових фраз.

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Як це працює

Користувач повинен задати основний напрямок промови , а все інше зробить нейромережа.

, а все інше зробить нейромережа. Наразі вона працює не ідеально і потребує деяких подальших корегувань тексту.

Крім того, розробка поки не підтримує українську мову.

ШІ-промову Федоров виголосить сьогодні, 10 грудня, на пітчингу Українського фонду стартапів, який почнеться о 14:00.

Зміст промови поки невідомий.

Текст публікації Михайла Федорова:

"Сьогодні вперше штучний інтелект написав мені спіч.

Поекспериментувати з технологією запропонували хлопці з українського стартапу Postello.

У ідейного натхненника стартапу була компанія, яка спеціалізувалася на емейл-маркетингу на ринку США і Канади. Під час аналізу бізнес-процесів команда помітила, що витрачає занадто багато часу на створення ланцюжка персоналізованих емейл-листів. Спроби оптимізувати ресурси вилилися у створення Postello – сервісу, який за допомогою нейромережі генерує тексти для постів у соцмережі.

Особливість технології в тому, що хлопці натренували готову модель штучного інтелекту таким чином, щоб видавати осмислений результат. Клієнтами сервісу є малий і середній бізнес. Поки що в основному на ринку США. Але вже є користувачі в Канаді, Філіппінах, Індії, Австралії, Німеччині та Великобританії.

Далі – ще більше англомовних країн і нові мови для інших територій.

Як це працює:

Ви даєте сервісу основний меседж або ключові слова (ми робили це англійською).

Нейромережа розвиває вашу думку і буквально через кілька хвилин дає готовий текст. Теж англійською, але ми самостійно переклали її українською.

Звичайно, технологію потрібно ще допрацьовувати. Але я вірю, що у компанії є великі перспективи.

Команда Postello торік отримала грант від Українського фонду стартапів у розмірі 25 тисяч доларів на стадії pre-seed і виграла єдинорога у нас на Startup Club.

Який в результаті у мене вийшов спіч? Покажемо сьогодні на пітчингу Українського фонду стартапів. До речі, наймасовішому в історії України. Брати участь будуть аж 111 команд.

Початок о 14.00, можна дивитися онлайн.

Вірю в Україну як в майбутню країну стартапів"

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