Гравітаційний вплив темної матерії легше виявити на великих масштабах. Наприклад, її вплив на групи галактик. На менших масштабах ефект уже не такий очевидний. Відповідно, виявити невловну сутність тяжче. Тому команда астрофізиків з Південної Кореї та США використала нейромережу, щоб змоделювати розподіл темної матерії неподалік від нашої Галактики.

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Скупчення галактик Волосся Вероніки, спостерігаючи яке Фріц Цвікке припустив існування прихованої маси / Фото Wikipedia

Деталі дослідження

Вчені взяли локальну область Всесвіту довкола нашої Галактики, використав базу даних Cosmicflows-3, в якій міститься інформація про понад 17 тисяч навколишніх галактик.

Щоб нейромережі було від чого відштовхуватися, команда астрофізиків дала їй для аналізу наступні дані:

Масу навколишніх галактик;

Напрями руху галактик;

Швидкість руху галактик;

Модель великомасштабної структури Всесвіту.

На основі цієї інформації нейронна мережа змогла запустити процес глибокого аналізу та навчання. Отримавши дані про великомасштабну структуру Всесвіту, в якій відомий розподіл темної матерії, нейромережа змогла екстраполювати дані на менший масштаб.

В результаті астрофізики змогли отримати мапу розподілу темної матерії довкола Чумацького Шляху.

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Мапа розподілу темної матерії довкола Чумацького Шляху / Фото Phys.org

Що видно на отриманій мапі

На трьох проєкціях показані околиція Чумацького Шляху. Паказані проекції охоплюють куб зі стороною 40 мегапарсеків.

40 мегапарсеків дорівнює приблизно 130 458 000 світловим рокам.

На проєкції зображено:

Позначкою "Х" позначено Чумацький Шлях;

червоний колір – це відомі астрономам об'єкти;

жовтим кольором позначено ниткоподібні структури темної матерії, які до цього були невідомими;

чорними стрілками позначені гравітаційні взаємодії об'єктів.

Вчені вважають, що точність їхньої моделі буде значно підвищено, коли надійдуть дані з космічного телескопа James Webb, який планують запустити наприкінці 2021 року.