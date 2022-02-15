Неймовірне в космосі: астрономи виявили рідкісну гібридну магнітну зірку, що пульсує

Подвійні зоряні системи часто зустрічаються у Галактиці. Якщо вони повернуті до Землі ребром, то являють для науковців особливий інтерес, адже їх можна набагато краще вивчити.

Річ у тому, що коли подвійна зоряна система орієнтована до Землі ребром, то зірки будуть почергово закривати одна одну. Це дозволяє нам краще розрахувати масу, розміри та світимість об'єктів. До речі, розмір та світимість зірок можуть змінюватися через процес пульсації. Астрономи вивчають пульсації, щоб більше дізнатися про далекі світила. Так, досліджуючи подвійну систему HD 149834, вчені виявили, що одна з її зірок дуже незвичайна.

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Рідкісна гібридна зоря

Астрономи розділяють зірки, що пульсують, на два типи:

β Cep (Бета Цефеїди) – у цьому випадку пульсація світила спричинена флуктуаціями в надрах. Вони є наслідком, як вважають вчені, незвичайних властивостей заліза за температури близько 200 тисяч градусів за Цельсієм та велетенським тиском. O-type – у таких зірках пульсації є наслідком конвекції речовини: легкі елементи підіймаються до поверхні, а тяжчі – опускають ближче до ядра світила.

Цим і визначна зоря у подвійній системі HD 149834 – вона гібрид двох типів пульсації. Це відносить об'єкт до рідкісного Оβ-типу. Немов цього мало, зірка має потужне глобальне магнітне поле, що робить ще рідкіснішою, адже лише 10% Оβ-зірок мають його.

Рідкісна зоря у системі HD 149834 віддалена від Сонця приблизно на 3 760 світлових років.

Її радіус становить 1,2 радіуса Сонця.

Вік – близько 5 мільйонів років.

Астрономи звертають увагу, що вперше подібна зоря була виявлена у зоряному скупченні (мається на увазі розсіяне зоряне скупчення NGC 6193) та ще й у подвійній системі. Дослідження продовжуються й подібні відкриття роблять наше розуміння еволюції зірок та Всесвіту набагато кращим.