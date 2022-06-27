Неймовірна популярність: електормобіль My Ami Buggy розпродали за лічені хвилини

Французька автомобільна марка Citroen випустила електробаггі My Ami Buggy обмеженим тиражем, який становив лише 50 одиниць. Продажі всіх автомобілів закінчилися за 17 хвилин та 28 секунд.

Перший покупець придбав автомобіль через 2 хвилини та 53 секунди з моменту старту продажів. Автомобіль буде доставлено йому вже у другій половині серпня 2022 року.

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Рівно опівдні 21 червня почалися онлайн-продажі нової моделі. Усі 50 електромобілів знайшли своїх власників за 17 хвилин та 28 секунд. Доставку спецверсії електромобіля власникам розпочнуться у серпні.

Електричний баггі

Транспорт має дверей, замість них встановлені трубчасті перила. Жорсткого даху теж немає – його можна згорнути, перетворивши автомобіль на кабріолет. My Ami Buggy отримав корпус кольору хакі та золотаві колісні диски.

Електромобіль оснащується 8-сильним електродвигуном та акумулятором ємністю 5,5 кВт*год, а максимальна швидкість становить 42 км/год. Запас ходу складає 75 кілометрів.

Фактично My Ami Buggy є модифікацією раніше представленого My Ami Cargo призначеного для служб доставки, індивідуальних підприємців та як зручний транспорт для міста, ціна якого складала 6500 євро.

Електротранспорт набирає популярності

Електромобілі стають все популярнішими у Європі та світі. Не в останню чергу така популярність викликана зростаннями цін на паливо, однак низка країн ще кілька років тому почала декларувати повний перехід на електричний транспорт з часом.

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Тим часом на дорогах загального користування починають з'являтися і повністю автономні електромобілі. Так, на автошляхи загального користування у Сполучених Штатах виїдуть безпілотні електровантажівки шведського виробника Einride. Проєкт реалізується за підтримки підрозділу General Electric Appliances.

Особливістю шведської безпілотної електровантажівки є те, що вона абсолютно позбавлена кабіни для водія. Річ у тім, що автівка розроблена з нуля, як автономний транспортний засіб у той час, як інші виробники частенько модифікують вже готові вантажівки перетворюючи їх на безпілотні.