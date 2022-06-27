Перший покупець придбав автомобіль через 2 хвилини та 53 секунди з моменту старту продажів. Автомобіль буде доставлено йому вже у другій половині серпня 2022 року.

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Рівно опівдні 21 червня почалися онлайн-продажі нової моделі. Усі 50 електромобілів знайшли своїх власників за 17 хвилин та 28 секунд. Доставку спецверсії електромобіля власникам розпочнуться у серпні.

Електричний баггі

Транспорт має дверей, замість них встановлені трубчасті перила. Жорсткого даху теж немає – його можна згорнути, перетворивши автомобіль на кабріолет. My Ami Buggy отримав корпус кольору хакі та золотаві колісні диски.

Електромобіль оснащується 8-сильним електродвигуном та акумулятором ємністю 5,5 кВт*год, а максимальна швидкість становить 42 км/год. Запас ходу складає 75 кілометрів.

Фактично My Ami Buggy є модифікацією раніше представленого My Ami Cargo призначеного для служб доставки, індивідуальних підприємців та як зручний транспорт для міста, ціна якого складала 6500 євро.

Електротранспорт набирає популярності

Електромобілі стають все популярнішими у Європі та світі. Не в останню чергу така популярність викликана зростаннями цін на паливо, однак низка країн ще кілька років тому почала декларувати повний перехід на електричний транспорт з часом.

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Тим часом на дорогах загального користування починають з'являтися і повністю автономні електромобілі. Так, на автошляхи загального користування у Сполучених Штатах виїдуть безпілотні електровантажівки шведського виробника Einride. Проєкт реалізується за підтримки підрозділу General Electric Appliances.

Особливістю шведської безпілотної електровантажівки є те, що вона абсолютно позбавлена кабіни для водія. Річ у тім, що автівка розроблена з нуля, як автономний транспортний засіб у той час, як інші виробники частенько модифікують вже готові вантажівки перетворюючи їх на безпілотні.