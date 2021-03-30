Зонд New Horizons у травні вивчить на відстані три об'єкти Поясу Койпера

Команда міжпланетної станції New Horizons опублікувала плани подальшої роботи апарату. У травні станція буде спостерігати з великої дистанції за трьома об'єктами Поясу Койпера, а влітку вчені спробують знайти для неї нову ціль для близького прольоту.

Автоматична станція New Horizons стала першим в історії апаратом, який пролетів поруч з Плутоном і передав детальні зображення як самої карликової планети, так і її супутників, а також отримав знімки об'єкта Поясу Койпера 2014 MU69 (або Аррокота).

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Зараз станція летить до кордонів Сонячної системи, отримуючи унікальні дані про поведінку сонячного вітру і міжзоряних іонів за межами орбіти Марса і займаючись вивченням середовища Поясу Койпера.

Нові об'єкти для дослідження New Horizons

За словами керівника місії Алана Стерна, 17-18 квітня New Horizons досягне позначки в 50 астрономічних одиниць від Землі (7,5 мільярда кілометрів). Крім станції лише чотири апарати в історії перетнули цю позначку, і лише два – "Вояджери" – продовжують спостереження. Крім того, вчені завершують розробку плану з дистанційного дослідження трьох об'єктів Поясу Койпера у травні (Стерн не зазначив, про які саме об'єкти йде мова), станція повинна буде визначити властивості їх поверхонь, форму, можливий склад і наявність супутників. Подібні спостереження неможливо проводити з навколоземної орбіти, однак для станції, яка поспостерігала вже 30 подібних об'єктів, це здійсненне завдання.

У кінці лютого інженери завершили оновлення програмного забезпечення інструменту SWAP, яке дозволить станції бачити дрібніші деталі в структурі сонячного вітру поблизу геліопаузи. Оновлення для інших приладів будуть відправлені апарату в липні. Крім того, влітку цього року команда почне новий пошук об'єктів Поясу Койпера для можливого близького прольоту станції повз них – завдяки такому пошуку раніше був знайдений Аррокот. Тепер вчені планують застосувати машинне навчання та нейромережі, щоб зробити аналіз знімків швидшим та ефективнішим. Ще дві серії спостережень за об'єктами Поясу Койпера заплановані на вересень і грудень 2021 року.



У травні New Horizons отримає три нові цілі для дослідження / Фото NASA

Фахівці сподіваються, що робота станції триватиме ще довгий час, однак до кінця 2030-х років New Horizons може отримувати занадто мало енергії через поступове падіння потужності радіоізотопного термоелектричного генератора (РІТЕГ), який використовує плутоній. До цього моменту станція буде на відстані близько 100 астрономічних одиниць від Землі. Це означає, що апарат не зможе "дожити" до геліопаузи, яка знаходиться на відстані приблизно 120 астрономічних одиниць (її подолали лише "Вояджери"). Надалі апарат продовжить відлітати з Сонячної системи зі швидкістю майже три астрономічних одиниці на рік.