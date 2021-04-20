Зонд New Horizons сфотографував найвіддаленіший рукотворний об'єкт у космосі

Команда зонда New Horizons ("Нові горизонти") опублікувала знімок, на якому зафіксовано найбільш віддалений об'єкту у космосі створений людиною – космічний апарат Voyager-1 ("Вояджер-1"). Фотографія ознаменувала момент досягнення апаратом New Horizons відстані в 50 астрономічних одиниць від Землі.

Астрономічна одиниця, це така одиниця виміру відстаней, яку застосовують у астрономії. Одна астрономічна одиниця точно дорівнює 149 597 870 700 метрам.

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Станція New Horizons досягнула позначки в 50 астрономічних одиниць від Землі (7,5 мільярда кілометрів) 18 квітня о 15:42 за київським часом. Зазначимо, що це п'ятий апарат, який зміг це зробити. Зараз сигнал від New Horizons до Землі і назад йде майже 14 годин.

Фото Voyager-1 зі станції New Horizons

Щоб відзначити цю подію, вчені опублікували знімок зоряного поля, зроблений New Horizons 25 грудня 2020 року. На ньому зафіксовано положення Voyager-1 – найвіддаленішого рукотворного об'єкта у світі, який зараз перебуває на відстані понад 152 астрономічних одиниці від Сонця.



Voyager-1 – найвіддаленіший рукотворний космічний об'єкт у Всесвіті / Фото NASA

На момент зйомки відстань між апаратами становила 18 мільярдів кілометрів, сам Voyager-1 у багато разів тьмяніший від фонових зірок і далеких галактик, тому розгледіти його практично неможливо. Визначити координати Voyager-1 і, відповідно, район зйомки, команді New Horizons вдалося завдяки постійному радіообміну Voyager-1 даними з Землею.

Що цікавого потрібно знати про станцію New Horizons

New Horizons був запущений у космос в 2006 році і вперше в історії отримав знімки системи Плутона.

Зонд зафіксував один з найвіддаленіших від землі космічних об'єктів у сонячній системі Аррокот.

Зараз станція веде дослідження пилового та плазмового середовища Пояса Койпера, та спостерігає за віддаленими об'єктами.

Апарат вивчає поведінку сонячного вітру і міжзоряних іонів за межами орбіти Марса.