Після кількох тестових польотів науковий експеримент перетворився у справжній інструмент для дослідження планети, який добуває для вчених нові дані та допомагає розібратися у природі Марса пліч опліч із ровером Perseverance.

Цікаво Тепер ми точно знаємо, звідки саме прилетіли марсіанські метеорити

Ingenuity на Червоній планеті

Зараз вертоліт Ingenuity рухається на зустріч марсоходу для спільного просування річищем стародавньої марсіанської річки.

Здійснений 15-й політ став для зонда другим після двотижневої перерви, коли між Землею й Марсом розташовувалося Сонце.

У цьому проміжку NASA припиняє управління всіма марсіанськими апаратами, оскільки зв'язок стає ненадійним.

Також 15-й політ став другим в умовах літа на Марсі, коли його і так вкрай розріджена атмосфера нагрілася і ще сильніше зменшила густину. Щоб піднятися у повітря за таких умов гелікоптерові довелося збільшити швидкість обертання лопатей з 2500 до 2700 обертів на хвилину.

Як проходив п'ятнадцятий політ гелікоптера

Політ Ingenuity тривав 128,8 секунди на швидкості 17,9 кілометра на годину на висоті до 12 метрів. Ingenuity подолав відстань в 406 метрів. За даними NASA, гелікоптер долетів до розрахункової точки приземлення. Точніше визначити поки що не можна.

Гелікоптер вивчав місцевість досить далеко від місця спуску на поверхню і від марсохода в області Південного Сейту. Щоб повернутися до місця посадки на рівнину Братів Райт гелікоптеру знадобиться від чотирьох до семи перельотів.



Ingenuity під час 15-го польоту / Фото NASA

Чим займеться Ingenuity в майбутньому

Ingenuity разом з Perseverance пройдуть на північ вздовж східного краю регіону Сейта і потім повернуть на захід до передбачуваного річища стародавньої річки. Це місце було головною причиною вибору кратера Єзеро для посадки марсохода.



Маршрут Perseverance та Ingenuity / Фото NASA

Нагадаємо, що головним завданням Perseverance є пошук ознак життя на Марсі. Кращого місця, ніж річище стародавньої річки немає, оскільки саме там можна знайти біосигнатури, або інші маркери, які свідчитимуть, що колись на Марсі існувало життя.