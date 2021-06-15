За даними експертів, схожий троян продають на форумах у даркнеті за 100 доларів. Він відрізняється низьким рівнем виявлення антивірусними програмами.

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Які дані викрав вірус

У NordLocker прийшли до висновку, що шкідлива програма поширювалося через піратський Adobe Photoshop у 2018 році, активатори Windows, зламані ігри, а також електронною поштою.

Вірус завантажував паролі та особисті дані користувачів, і навіть робив фотографії з веб-камери.

Хмарний архів з базою даних містить інформацію, зібрану з 3,25 мільйона комп'ютерів.

Всього шкідлива програма вкрала:

близько 26 мільйонів облікових даних,

понад 2 мільярди файлів cookie,

6,6 мільйона файлів.

Судячи з зроблених трояном скріншотів, це сталося в період з 2018 по 2020 рік.

Понад 50 вісотків вкрадених даних – текстові файли. Ймовірно, більша частина цієї колекції містить логи від різних програм. Проте є імовірність, що в них можуть бути й особисті нотатки, різноманітна конфіденційна інформація, а також паролі та логіни, оскільки багато користувачів використовують "Блокнот" для їх збереження.