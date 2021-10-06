Невідомий попередив про "відключення інтернету" за 15 хвилин до падіння Facebook

Судячи з усього, на нас чекає нова теорія змови, яка розкаже про спроби контролю за інтернетом. Як стало відомо, на одному з анонімних форумів користувач зробив публікацію, яка попередила про "неминуче відключення інтернету". Над ним посміялись. Спочатку.

Повідомлення з'явилось на форумі 4chan, де користувачі мають змогу спілкуватись анонімно. Заголовок попереджав: "МАСОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ІНТЕРНЕТУ НЕМИНУЧЕ".

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Він щось знає?

Я працюю у великій глобальній інтернет-компанії, і чую перешіптування про те, що відразу після полудня за східним часом відбудеться масове відключення інтернету (приблизно через 15 хвилин). Спочатку з ладу вийдуть соцмережі, а потім і весь інший clearnet. Це вже починається. Мені шкода,

– написав анонім.

загальнодоступна частина мережі Інтернет. Тобто та, для доступу до якої не потрібен спеціальний софт. Фактично це поняття протилежне даркнету і мережам Tor.

Спочатку з автора глузували. Йому натякали, що він малолітня дитина: "Мій тато працює в Microsoft, і він збирається заборонити твій обліковий запис Xbox Live. Це вже починається, мені шкода", – написав один з користувачів. Проте вже через кілька повідомлень інший учасник форуму повідомив, що Facebook та Instagram не працюють.

Що було далі – всім відомо. Уся екосистема сервісів Facebook упала і не працювала протягом шести годин. Компанія пізніше назвала причиною помилку під час зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних.

Виникає питання: звідки невідома людина знала про майбутній збій, якщо це випадкова помилка?

З одного боку, якщо хтось знав про відключення, то це може говорити, що воно було кимось сплановано з певною ціллю.

З іншого – справдилась не вся інформація аноніма, адже весь інтернет не відключився. Серйозно постраждали лише сервіси однієї компанії, а інші ж зіткнулися з легкими труднощами через раптовий наплив користувачів.

Але є й ще одна сторона ситуації: якщо припустити, що те, що сталося з Facebook, було саботажем всередині компанії, що було однією з теорій, то повідомлення на 4chan міг залишити сам зловмисник. Однак компанія говорить, що ніякої атаки не було.

Подібні ситуації зазвичай породжують теорії змови і стають приводом для обговорення. Як буде цього разу, покаже час.