Відомо, що зловмисники викрали техніку Apple на суму більш ніж 1 мільйон рублів. Всього зловмисники викрали вісім годинників Apple Watch, 31 iPhone та чотири комп'ютери Mac.

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Під час перевірки з'ясувалося, що замки на дверях офісу залишились цілими. Це може свідчити про те, що злодіїв мали ключі і вони знали, де зберігається техніка.

TikTok та обмеження для Росії

Нагадаємо, що після початку війни в Україні низка компаній одразу покинула російський ринок. Частково, а то й повністю обмежили свою діяльність ресурси та сервіси. Зокрема, сервіс коротких відео TikTok повідомив про припинення можливості додавання нового контенту російськими користувачами, а також проведення прямих трансляцій.

Соцмережа обмежила роботу через різкий стрибок рівня цензури у Росії та схвалення нового закону про "фейкові новини". Тому у TikTok наголосили, що не мають іншого вибору, ніж призупинити пряму трансляцію та новий контент для відеосервісу.

Apple навіть видалили додаток соцмережі з App Store для росіян, хоч сам застосунок не працював навіть через VPN.

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"Повернення" на Росію

Нещодавно в Росії почали розкручувати фейк про повернення можливості нормального користування сервісом, однак дуже скоро компанія заперечила це.

У компанії заперечили інформацію повідомивши журналістам одного із російських видань, що можливість публікації контенту в соціальній мережі відсутня для користувачів із Росії і найближчим часом про її повернення не йдеться.

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