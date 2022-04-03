Інтернет-магазин Rozetka опинився в складній ситуації через російське вторгнення. Склади компанії, розташовані довкола Києва, стали недоступні, 25 магазинів розграбовані та знищені окупантами або мародерами, а оборот за три тижні впав з 4 мільярдів до 23 мільйонів гривень. Тоді й надійшла пропозиція продати бізнес за сміховинну суму.

Цікаво У Rozetka великі проблеми: втрачені магазини, заблоковані склади та колосальне падіння обороту

Що відомо

Як розповідає Чечоткін, Rozetka не мала фінансової подушки, адже практично весь прибуток реінвестувала в розвиток та розширення бізнесу.

У найскладніший період йому запропонували продати компанію всього за два мільйони доларів, тоді як ще у лютому вартість Rozetka оцінювали в один мільярд доларів.

Зʼявилися гієни з пропозицією купити Rozetka за ціною одного нашого магазину. Це в кілька разів менше, ніж наш фонд оплати праці до війни,

– розповідає засновник.

Бізнесмен не уточнює, хто саме висунув таку пропозицію, однак ясно, що від неї він відмовився.

Як ми вже писали раніше, наразі Rozetka намагається перезапуститися, сподіваючись вийти на 20–25% довоєнного обороту завдяки тим ресурсам, які залишилися доступними. Зокрема Чечоткін згадує про львівський склад, на якому наявна певна частина продукції.