Технічні деталі не розголошуються, проте відомо, що викликаний атакою збій триває досі. CHSF обстежує пацієнтів, однак якщо ті потребують невідкладної допомоги, змушений направляти їх до інших медичних закладів. Крім того, лікарня відклала планові операції.

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Що відомо

Французьке видання Le Monde, посилаючись на власні джерела в місцевих правоохоронних органах, пише, що зловмисники, які атакували CHSF, вимагали у адміністрації лікарні викуп у розмірі 10 000 000 доларів в обмін на ключ дешифрування.

За інформацією журналістів, зараз ця справа передана паризькій жандармерії, а точніше фахівцям із Центру боротьби з кіберзлочинністю.

Припускають, що за атакою можуть стояти здирницькі угруповання LockBit 3.0 або Rangar Locker , оскільки атаками цих здирників зазвичай займаються саме експерти Центру боротьби з кіберзлочинністю.

, оскільки атаками цих здирників зазвичай займаються саме експерти Центру боротьби з кіберзлочинністю. При цьому слід зазначити, що LockBit 3.0 суворо забороняє своїм клієнтам, яким продає своє вірусне ПЗ, атакувати та шифрувати системи постачальників медичних послуг.

Заступник мера, а також президент наглядової ради CHSF Меді Зегуф заявив, що персонал повернувся до паперу та ручок у своїй роботі з уже госпіталізованими пацієнтами. Нових же зареєструвати більше не можуть.