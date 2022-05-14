У невагомості над Землею: астронавтка NASA зробила приголомшливе фото на МКС

Астронавтка NASA Джесіка Уоткінс ширяє над Землею на новому фото з Міжнародної космічної станції, яке нещодавно передали на Землю.

Уоткінс вирушила до орбітальної лабораторії 27 квітня в рамках місії SpaceX Crew-4, увійшовши в історію як перша чорношкіра жінка, що вирушила у тривалий космічний політ. Зараз вона працює спеціалістом місії.

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Одне з її завдань – спостерігати та фотографувати геологічні особливості на Землі, а також проводити різноманітні наукові експерименти разом зі своїми товаришами по команді.

У понеділок (9 травня) NASA поділилося новою фотографією Уоткінс у куполі космічної станції. Це окремий відсік станції для спостереження за поверхнею нашої рідної планети, він пропонує ідеальне місце для спостереження та фотографування.



Джесіка Уоткінс на МКС / Фото NASA

Екіпаж четвертої місії SpaceX до МКС

Модуль обладнаний сімома вікнами і постійно повернений до Землі. Він не тільки дозволяє екіпажу спостерігати за планетою, але й забезпечує огляд зовнішньої частини Міжнародної космічної станції, що спрощує спостереження за діями роботів, транспортними засобами, та виходами у відкритий космос.

Крім Уоткінс, в Crew-4 SpaceX входять астронавти NASA К'єл Ліндгрен та Роберт Хайнс, а також Саманта Крістофоретті з Європейського космічного агентства. Очікується, що екіпаж проведе шість місяців, живучи та працюючи на космічній станції.

Після прибуття Crew-4 та подальшого відбуття Crew-3, ще однієї місії SpaceX, до складу 67-ї експедиції станції тепер входять троє росіян, троє американців та один італійський астронавт. Екіпаж буде тісно співпрацювати протягом наступних кількох місяців, проводячи наукові дослідження, обслуговування станції, навчання та багато іншого.

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Crew-4 – перший космічний політ Уоткінс. Її досвід включає інтенсивне вивчення систем космічної станції, виходів у відкритий космос, робототехніки, фізіологічної підготовки, навчання польотам на Т-38, навчання виживання у воді та пустелі, навчання геології та відпрацювання експедиційних навичок.

У 2019 році вона також працювала членом екіпажу акванавтів у підводному середовищі в рамках місії NASA Extreme Environment Mission Operations (NEEMO) 23.