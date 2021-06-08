Мікрогравітація в космосі порушує фізіологію людини та завдає шкоди здоров'ю астронавтів. Це виявили на ранньому етапі освоєння космічного простору після запуску програм Gemini та Apollo. Це спонукало ретельніше досліджувати те, як невагомість впливає на імунітет людини. Вчені виявили, що послаблення імунітету виникає через шкідливий вплив мікрогравітації та Treg – регуляторні Т-клітини.

Що таке Treg? Регуляторні Т-клітини – це основні регулятори імунної відповіді організму. Їхнє завдання полягає у контролі сили та тривалості імунної відповіді організму на подразник (хворобу).

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Лейкоцит (жовтий) поглинає бактерію сибірки / Фото Wikipedia

Як саме мікрогравітація впливає на регуляторні Т-клітини

Tregs зазвичай запускаються для пригнічення імунних відповідей інших клітин організму, коли інфекція більше не загрожує людині. Фактично, вони зупиняють роботу імунної системи, оскільки хвороба була переможена.

В ході досліджень вчені відзначили, що в умовах мікрогравітації регуляторні Т-клітини починали активізуватися ще до того, як організм вражала хвороба.

Вчені намагалися стимулювати імунітет людини в умовах мікрогравітації, імітуючи враження організму хворобою завдяки спеціальним хімічним речовинам. Та Т-клітини знову починали пригнічувати імунну відповідь організму.

Таким чином виходить, що перебуваючи в космосі Т-клітини починають працювати не правильно. Вони пригнічують імунітет ще до того, як людина захворіє. Під час хвороби дія пригнічення триває й імунна відповідь організму недостатня, щоб здолати хворобу.

В умовах мікрогравітації лімфоцити – "природні кілери", які вбивають шкідливі мікроби в організмі людини теж були менш активними, ніж на Землі.

З точки зору космічної медицини ми бачимо, що мікрогравітація приносить багато шкоди людському тілу. Та ми сподіваємося отримати можливість пом'якшити деякі ефекти невагомості під час космічних подорожей,

– говорить один з керівників дослідження доктор Джордан Спатц.