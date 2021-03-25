"Невагома" батарея для транспорту дозволить відмовитися від акумуляторів

Важкі і громіздкі батареї обмежують можливості електричного транспорту. Альтернативу традиційним способам акумулювання енергії вивчають у Швеції. Інженери повідомили про прорив у створенні "невагомої" батареї. Вона може служити одночасно і джерелом енергії, і елементом структури автомобіля або літака.

Команда з технічного університету Чалмерса кілька років вивчала структурні батареї і прийшла до висновку, що найкращим матеріалом для них є вуглецеве волокно. Воно володіє відмінними і добре вивченими механічними властивостями, а також здатністю після певної обробки виконувати функції електрода. Поки у нового типу батареї невисока щільність енергії, але вже в наступній фазі досліджень її потроять.

Цікаво 5G не шкодить здоров'ю – результати 138 досліджень

Перспективи нових батарей

Автори дослідження називають цей акумулятор "невагомим", тому що, на відміну від традиційних батарей, він не збільшує масу транспортного засобу, принаймні, в теорії. Заради цього довелося піти на компроміси. Наприклад, у батареї щільність енергії 24 Вт*год/кг, що приблизно в п'ять разів менше, ніж у сучасного літій-іонного акумулятора.

Проте якщо застосувати таку батарею в електромобілі замість звичайної літій-іонної, машина буде важити набагато менше, і їй буде потрібно менше енергії для пересування. Крім того, новий акумулятор витримує тиск у 25 ГПа і може конкурувати в міцності з іншими будматеріалами.

У наступній фазі досліджень вчені збираються збільшити продуктивність і механічні показники батареї, а також прискорити її заряджання. Таким чином вона зможе забезпечити щільність енергії вже в 75 Вт*год/кг і зберегти міцність при меншій масі.