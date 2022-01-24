Раніше Neuralink вже імплантувала мікрочіпи в мозок свині Гертруди і макаки на прізвисько Пейджер, яка навчилася грати в пінг-понг силою думки. Про підготовку до випробувань інтерфейсу на людях стало відомо, коли компанія Маска відкрила вакансію директора з клінічних випробувань.

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Як директор з клінічних випробувань вам доведеться тісно співпрацювати з найпередовішими лікарями та провідними інженерами, а також з першими учасниками клінічних випробувань Neuralink. Ви очолите і допоможете створити команду, яка відповідатиме за проведення клінічних досліджень компанії Neuralink і за розробку правових норм, які з'являться у цій сфері,

– йдеться в оголошенні.

Коли нейрочіп з'явиться на ринку

Для того, щоб отримати дозвіл Управління з санітарного нагляду (FDA) США, компанії необхідно провести випробування спочатку на невеликій групі людей, щоб довести, що технологія працює. Потім повинні пройти ще одні випробування, вже на ширшій групі учасників, для доказу безпеки процедури імплантації та використання імпланту.

Нещодавно в інтерв'ю Ілон Маск зазначив, що перші випробування на людях продемонструють всьому світу можливості технології, яка покликана повернути людям з паралічем кінцівок здатність ходити.

Я думаю, Neuralink має шанс відновити функціональність всього тіла тим, хто пережив травму хребта. Neuralink добре показав себе на прикладі мавп, ми проводимо багато тестів і щойно підтвердили, що імплант є дуже безпечним і надійним і його можна безпечно видаляти,

– розповів він в інтерв'ю Wall Street Journal.

Імплант складається з приладу розміром з монетку та безлічі тонких гнучких електродів, які з'єднує з клітинами мозку спеціальна машинка, схожа на швейну.



Чіп в руках Ілона Маска / Фото Neuralink