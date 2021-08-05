Місія Inspiration4

Вже у вересні 2021 року стартує перша у світі комерційна місія Inspiration4 на орбіту Землі на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Старт польоту заплановано на 15 вересня 2021 року з чотирма членами екіпажу Crew Dragon Resilience. Inspiration4 стане першою космічною місією з повністю цивільним екіпажем.

Цікаво Підготовка до старту: SpaceX показала надважку ракету Super Heavy на стартовому майданчику

Про що серіал Netflix

Творці серіалу зніматимуть процес підготовки астронавтів, а також їх доставки на орбіту. В результаті на Netflix у вересні повинно вийти п'ять серій.

Перші дві покажуть 6 вересня ;

; Ще дві – 13 вересня .

. SpaceX планує запуск 15 вересня – якщо все піде за планом, то прем'єра повнометражного п'ятого епізоду відбудеться до кінця місяця.

Що відомо про зйомки серіалу

Співпродюсером документального серіалу виступає студія Time Studios, а режисером – Джейсон Хехір, творець серіалу про Майкла Джордана "Останній танець".

Про наміри запустити першу в світі комерційну місію Inspiration4 на борту Crew Dragon в SpaceX оголосила на початку лютого. Екіпаж буде складатися з чотирьох цивільних астронавтів. Його очолить засновник і глава Shift4 Payments Джаред Айзекмана. Він викупить місця поруч для трьох представників широкої громадськості.