Як знайти нову функцію та як вона працює

Функція Fast Laughs розташована у мобільному додатку Netflix. Зараз вона працює лише у кількох країнах і лише у додатку для iOS. Як і TikTok, кліпи тут зібрані у нескінченну стрічку, їх можна оцінювати та постити в соцмережах, але не можна коментувати.

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Хто створює контент для Fast Laughs

Наразі невідомо, але це точно не користувачі. Швидше за все, зараз цим займаються, мабуть, редактори Netflix. Чи буде згодом можливість самому створювати аналогічний контент – невідомо.

Для чого Netflix ця функція?

У Netflix розраховують, що ця функція допоможе підписникам знаходити новий цікавий контент для перегляду. Крім того, стрічка кумедних роликів збільшить час, який користувачі проводитимуть у додатку платформи.

Нова функція Netflix Fast Laughs: дивіться відео