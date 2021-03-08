Netflix запустила аналог TikTok у складі свого додатку

Netflix додала в свій додаток аналог TikTok, поки тільки для iOS. Fast Laughs, що буквально перекладається як Посміятися Швидко, дозволить вдосталь повеселитись, не переглядаючи ціле телешоу або фільм.

Нова функція зараз доступна тільки в окремих країнах. Різні короткі кліпи взяті з таких шоу, як "Великий рот" або виступів коміків на кшталт Джеррі Сайнфелда й Алі Вонга.

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Що пропонує функція

Якщо будь-яке шоу, фільм або спеціальна пропозиція, на які натрапить користувач, викличуть інтерес, глядач може додати відповідну передачу в обране, щоб потім подивитися її всю.

Ми завжди шукаємо нові способи розважати наших передплатників і спростити їм пошук цікавих проєктів. Fast Laughs – це нова повноекранна стрічка кумедних кліпів з широкого спектра пропозицій Netflix, починаючи з фільмів і серіалів і закінчуючи нашою широкою добіркою стендапів,

— зазначив директор з нових продуктів Netflix Патрік Флеммінг.

Поява Fast Laughs має сенс для Netflix, враховуючи ріст і популярність TikTok на ринку. В останніх кількох звітах про доходи Netflix безпосередньо згадувала TikTok як великого конкурента.

Компанія при цьому не має на увазі, що обидві створюють схожий продукт, а вважає, що люди просто з часом витрачають все більше часу на TikTok і все менше на Netflix. Тому останній прагне дати користувачам інший варіант прокрутки веселих коротких роликів у своїх телефонах

Це також допоможе Netflix зайвий раз нагадати про все різноманіття свого відеоконтенту, який знаходиться на платформі. Компанія вклала багато коштів у стендап. Оскільки контенту багато, велика його частина може легко загубитися. Це один зі способів дати передплатникам можливість побачити те, що вони могли пропустити. Це ключова відмінність між TikTok і Fast Laughs – Netflix не прагне створити повністю новий ресурс для розваг, а замість цього використовує нову функціональність, щоб утримати людей на своїй основній платформі.

Щоб отримати доступ до Fast Laughs, користувачі iOS можуть скористатися нижнім навігаційним меню і перейти на відповідну вкладку. Найближчим часом компанія почне тестувати Fast Laughs на пристроях Android.

Коротка презентація нової функції: відео