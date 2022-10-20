Працювати штрафи почнуть вже з наступного року. Наразі відомо, що вони виглядатимуть, як додаткові платежі для користувачів розміром в 3-4 долари. Раніше штрафну програму вже протестували в Латинській Америці, де вона вже працює стягуючи оплату за додаткових користувачів.

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Навіщо Netflix вводить штрафи

По суті це нова хвиля боротьби Netflix проти спільного використання паролів. У компанії вважають, що саме це призвело до першої квартальної втрати підписників сервісу за останні десять років.

Стримінг стягуватиме додаткову плату за субрахунки користувачів за межами вашого безпосереднього домогосподарства, які використовують ваш логін для доступу до послуги. По суті, кожен список на екрані "Хто дивиться?" буде коштувати вам додаткових грошей, якщо вони не живуть з вами.

Netflix ще не оголосив ціни на штрафні санкції, хоча, якщо вони слідуватимуть схемі пілотної програми "одна чверть від базової ставки", це повинно скласти близько 3-4 доларів США.

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Що робити користувачам зі спільним обліковим записом

Для тих, хто хоче уникнути цих штрафів, Netflix представив у понеділок інструмент міграції облікового запису, який дозволить перенести дані субрахунку користувача (історію переглядів, рекомендації тощо) на його нову, незалежну підписку.

Крім того, компанія нещодавно оголосила про дешевший тариф з рекламою, який буде коштувати 7 доларів на місяць. Він стане доступним вже 3 листопада. Новий рівень спершу буде доступний в десяти країнах.