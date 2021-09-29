Netflix вривається на ринок відеоігор: стримінг-сервіс купив ігрову студію

Night School Studio відома в першу чергу іграми Afterparty та містичною Oxenfree. Студія збереже свій напрямок діяльності, творче бачення і продовжить підтримку поточних проєктів. Але в подальному також займеться й новими.

Також відомо, що всі ігри розробника згодом з'являться у бібліотеці Netflix. Вони доступні на Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch та ПК і стануть першими немобільними іграми в портфоліо відеоігор Netflix.

Цікаво 62 відсотки користувачів ПК у США не знають про вихід Windows 11: дослідження

Що відомо

Про поглинання оголосив Шон Кранкел, представник Night School Studio, в окремій публікації на сайті компанії.

Це перша студія, яку купив Netflix після оголошення про вихід на ринок ігор.

Проте, судячи з усього, далеко не остання.

Віцепрезидент ігрового напрямку Netflix Майк Верду каже, що потоковий сервіс не збирається обмежуватись Night School Studio.

Компанія продовжить співпрацю з розробниками по всьому світу.

Зокрема, планують наймати "кращих фахівців індустрії".

Це дозволить створити "колекцію ексклюзивних ігор для всіх типів геймерів".

Звичайно, це нереальна честь – бути першою ігровою студією, яка приєдналася до Netflix! Ми не тільки продовжуємо робити те, що ми робимо, як нам подобається це робити, але й отримуємо місце в першому ряду на найбільшій розважальній платформі світу. Команда Netflix проявила максимальну турботу про захист нашої студійної культури та творчого бачення. Ми будемо продовжувати робити OXENFREE II. Ми будемо продовжувати створювати нові ігрові світи,

– коментує Шон Кранкел.

На такий крок Netflix пішов задля урізноманітнення своїх джерел доходу в умовах жорсткої конкуренції, яка зростає щодня.