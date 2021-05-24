Netflix виходить на ринок комп'ютерних ігор

В мережі з'явилася інформація, начебно стримінговий сервіс Netflix збирається випускати відеоігри. Тому зараз йде активний пошук керівника для нового підрозділу компанії.

За даними порталу The Information, Netflix активно розшукує керівника відеоігрового підрозділу і за останні тижнів уже звернувся з пропозицією до кількох ветеранів індустрії. Проте про кого конкретно йде мова і що з цього вийшло — невідомо.

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Ігри від Netflix

Джерела видання запевняють, що одним з варіантів Netflix розглядає аналог Apple Arcade – набір ігор, доступних за онлайн-підпискою. Деталі поки обговорюються, а конкретної стратегії розвитку ще немає. Проте вже начебто вирішено, що реклами в іграх не буде.

Варто зауважити, що це не перша спроба компанії вийти на ігровий ринок. Представник Netflix підтвердив, що передплатники сервісу високо оцінили інтерактивні шоу, а також ігри, засновані на серіалі "Stranger Things" і деяких інших. Тому компанія готова розширювати набір доступного на платформі контенту, ґрунтуючись на побажаннях і потребах користувачів.

Раніше, компанія Netflix заявляла про уповільнення зростання числа передплатників. У листі до акціонерів Netflix пояснила це істотним стрибком у 2020 році, а також нестачею нового контенту у зв'язку із затягуванням виробництва через COVID-19.