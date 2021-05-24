За даними порталу The Information, Netflix активно розшукує керівника відеоігрового підрозділу і за останні тижнів уже звернувся з пропозицією до кількох ветеранів індустрії. Проте про кого конкретно йде мова і що з цього вийшло — невідомо.

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Ігри від Netflix

Джерела видання запевняють, що одним з варіантів Netflix розглядає аналог Apple Arcade – набір ігор, доступних за онлайн-підпискою. Деталі поки обговорюються, а конкретної стратегії розвитку ще немає. Проте вже начебто вирішено, що реклами в іграх не буде.

Варто зауважити, що це не перша спроба компанії вийти на ігровий ринок. Представник Netflix підтвердив, що передплатники сервісу високо оцінили інтерактивні шоу, а також ігри, засновані на серіалі "Stranger Things" і деяких інших. Тому компанія готова розширювати набір доступного на платформі контенту, ґрунтуючись на побажаннях і потребах користувачів.

Раніше, компанія Netflix заявляла про уповільнення зростання числа передплатників. У листі до акціонерів Netflix пояснила це істотним стрибком у 2020 році, а також нестачею нового контенту у зв'язку із затягуванням виробництва через COVID-19.