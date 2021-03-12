Netflix почав тестувати функцію, яка може обмежити обмін паролями до акаунтів між кількома користувачами. Поки що такі підписники отримують попередження про те, що якщо вони не живуть з власником профілю, то їм потрібно завести власний.

За словами представників Netflix, таким чином вони хочуть переконатися, що користувачі мають право на доступ до облікового запису. Підтвердити дані можна буде через СМС або за допомогою електронного листа. Схоже, таким чином стрімінговий сервіс збирається боротися з піратством.

Цікаво В рамках просування технології 5G зробили перше дистанційне татуювання

Якими будуть наслідки

Невідомо, чи з'являться ще якісь обмеження з боку Netflix щодо користувачів в майбутньому.

Деяких глядачів, які намагаються використовувати чужий обліковий запис, тепер зупиняє екран із написом: "Якщо ви не живете з власником цього облікового запису, вам потрібен ваш власний обліковий запис, щоб продовжувати дивитися".

Для продовження перегляду глядачеві надається можливість або підтвердити свою особу, або вибрати "перевірити пізніше", що надає глядачеві невизначену додаткову кількість часу для продовження перегляду контенту з подальшою необхідністю надати підтвердження.

Цей крок потенційно є початком зміни стратегії Netflix, яка історично не намагалася контролювати обмін паролями.

Спільне використання паролів – це те, з чим ви повинні навчитися жити, тому що існує так багато законного обміну паролями – наприклад, ви ділитеся ними зі своїм чоловіком, чи зі своїми дітьми,

– заявляв генеральний директор Netflix Рід Хастінгс у 2016 році.

Але старший редактор THR Ерік Гарднер передбачив у 2019 році, що боротьба з піратством може стати наступним фронтом у потокових війнах після того, як Альянс за творчість і розваги оголосив про створення робочої групи по скороченню несанкціонованого доступу до контенту.

Що у HBO Max

Говорячи про HBO Max, сервіс компанії WarnerMedia також раніше повідомляв, що не буде обмежувати доступ до пароля в найближчому майбутньому. Зараз сервіс встановлює обмеження в п'ять профілів для кожного облікового запису, але неясно, чи будуть користувачі відключені, якщо вони перевищать це число.

Я не думаю, що ми потрапимо в каральне середовище, і що судові позови будуть подані проти людей. Але я дійсно вважаю, що технологія починає ставати кращою, щоб почати звертати увагу на велике зловживання — коли ми бачимо, що 14 місць увійшли в HBO в неділю ввечері з 16 різними потоками, ми знаємо про ці речі. В міру росту я думаю, що індустрія придумає суворіший метод,

– сказав генеральний директор WarnerMedia Джон Стенкі у 2019 році.