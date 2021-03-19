Виявлену при розкопках в Помпеях "лавку фастфуду" тепер можна побачити у майже первозданному вигляді в 3D. Іспанський проєкт реконструював історичну пам'ятку за допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

Автор роботи Пабло Реско попереджає, що це не точна реконструкція. Вона зроблена не на основі археологічних планів і точної документації розкопок, а на основі фотографій термополія з Помпеїв.

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Що відомо про знахідку в Помпеях

Термополій – це давньоримські заклади харчування, або бари, які будувалися таким чином, щоб їхні прилавки виходили на вулицю. В такі прилавки вбудовували великі чани з водою, яку потім підігрівали на вогні внизу. На цих чанах розігрівали їжу для відвідувачів.

Проєкт 3D-реконструкції був виконаний як ілюстрація до навчального курсу про віртуальну реставрацію для університету Аліканте. Завдання не полягало в тому, щоб відтворити конкретний термополій. Ця реконструкція дозволяє зрозуміти, як могла б виглядати римська таверна. Автор показав на відео, як проходив процес реконструкції.

Як виглядав термополій у Помпеях: відео

Прилавки могли бути прикрашені багатими картинами, на деяких з яких зображені сцени, що відбуваються в самій таверні. Крім того, в цих місцях можна знайти амфори та інші керамічні посудини, склянки, тарілки, глечики, продукти, багато з яких можна було б підвісити на дерев'яних решітках, розташованих у верхній частині. Але є елементи, які не були відтворені з урахуванням еталону, наприклад тротуар, оскільки у нас не було історико-археологічних даних, від яких ми могли б відштовхуватися, — розповів автор.

Процес створення об'ємної моделі: відео

Знахідка була частково розкопана ще у 2019 році. Археологам відкрився об'єкт віком у дві тисячі років, раніше похований під багатометровим шаром попелу і вулканічних порід після виверження Везувію у 79 році нашої ери.

The Thermopolium of #RegioV, a bar in #Pompeii, complete with an image of a Nereid riding a sea-horse, had previously been partially excavated in 2019. It now emerges in its entirety, with rich decorative still life frescoes, food residues, animal bones & victims of the eruption. pic.twitter.com/OEqh2sbAmm — Pompeii Sites (@pompeii_sites) December 26, 2020

Прилавок прикрашений кольоровими фресками із зображеннями качок і півня, які, імовірно, служили для залучення уваги відвідувачів і могли натякати на асортимент страв. Фрески досить добре збереглися до наших часів. У місті були десятки таких "забігайлівок", що свідчить про поширену практику продавати їжу на винос в Римській імперії – як правило в таких закладах не було місць для сидіння; відомо лише про одну знахідку з сидячими місцями. Так добре збережених ресторанів у Помпеях ще не знаходили.

Серед інших збережених фресок можна побачити німфу на коні в підводному царстві і собаку на повідку.